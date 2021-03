Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi skal have bymidten med ind i fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi skal have bymidten med ind i fremtiden

Debat Holbæk - 09. marts 2021 kl. 06:18 Af Felix Dalker (R), Kandidat KV21, Lammefjordsvej 9, Holbæk Kontakt redaktionen

Den nuværende coronakrise har sat vores lokale handelsliv under et voldsomt pres, men det har også accelereret truslen fra internet-handlen. Mange mennesker har under nedlukningen flyttet deres indkøb til internettet og væk fra vores lokale butikker. Hvis vi skal have kunder, turister og folk tilbage, skal det bakkes op af kultur- og sportsaktiviteter i vores bymidte. Vi skal undgå tomme butikker i byen. Penge til kultur er ikke støtte, men en investering. Vi har i min bog ikke råd til at lade være.

Holbæk har et fantastisk handelsliv, og jeg er stolt af vores gamle købstad. Udenbys gæster bemærker livet og den lokale hygge. Men vi skal forandre for at bevare. Der er nu nedsat en politisk arbejdsgruppe, som skal lægge en plan for vores midtby. Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) præsenterede arbejdsgruppen i lørdagens Nordvestnyt.

Det politiske ansvar er kæmpe stort. De kommende planer skal være ambitiøse, men også realistiske. Urealistiske forslag og fugle på taget kan vi ikke bruge til noget, og det har vi ikke tid til. Planerne skal tage hensyn til den gamle købstad og beliggenheden til fjorden.

Byens visuelle katastrofe ved stationsområdet skal prioriteres. Det er byens hoveddør og en hovedoprydning er helt nødvendig.

Endelig er den grønne omstilling i fuld gang og vil tage fart i de kommende år.

Mulighederne for fremtidens turisme og handelslivet i vores byer skal koordineres med vores ambitioner på det grønne område. Jeg var ærligt talt ved at tabe kæben, da formanden udtalte, at det ikke er nødvendigt at kigge på cykelstier. Vi skal have bymidten med ind i fremtiden, og den er også grøn.

relaterede artikler