Debat: Vi kan ikke have tillid til lokalplaner

Debat Holbæk - 14. januar 2021 kl. 10:20 Af J. Ulrik Oehlenschläger, Brostræde 1,5, Holbæk Kontakt redaktionen

Kommentar til indlægget »Kan vi have tillid til lokalplaner?«, skrevet af af Søren Jensen, Brostræde.

»Du kan have båden liggende lige dernede!«, sagde sælgeren og pegede ned i Brostræde. Det var befriende at læse, for hvor har du ret i dit skarpe indlæg. Jeg bor selv i Brostræde. Valgte netop den lejlighed, da man lokkede os med kanalen, der ville komme lige nedenfor. Vi flyttede ind i 2008. Dvs der er efterhånden gået 14 år uden kommunen har indfriet, hvad den har lovet.

Hvis ikke der var så meget andet positivt at glæde sig over ved lejligheden og ved at bo i Holbæk, ja så var vi vel nok flyttet for år tilbage.

Vi fik fortalt, at kanalen ville komme indenfor første to år, så fem år. Og siden er alt faktisk gået helt galt med byggehøjderne på havnen. Domhuset ville danne præcedens for byggehøjden. Så kom Plejehjemmet! Osv.

Næe, lokalplaner skal man nok ikke lade sig snyde af. Men vente 14 år på, at en kanal ændres til et 30-40 cm dybt vandspejlbassin, det er faktisk imponerende gjort.

Men lad os nu se, hvad der sker. Jeg læste også, at man for nylig, var blevet blæst bagover i kommunen, da man modtog tilbud på kanalerne. Ak ja.

Jeg undrer mig også som dig over troværdighedsprincippet med lokalplanerne på Holbæk Havn og kanalbilleder brugt som direkte vildledende markedsføring overfor de nye borgere. Man lokker faktisk, som jeg selv lod mig lokke.

Jeg vil ikke undlade at rette opmærksomheden på, hvilken betydning den oprindelige kanal ville have haft rent arkitektonisk, kultur- og miljømæssigt for

havneområdet! Den slags ting koster og varer på langt sigt.