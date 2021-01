Debat: Værn om de gamle bevaringsværdige bebyggelser

Debat Jeg forlod Holbæk i1966, men følger stadig godt med i byens ind imellem noget betænkelige udvikling. Senest vil rygtet vide, at de fine dobbelthuse øverst på Godthaabsvej fra 1918, tegnet af en af byens berømte arkitekter Marius Pedersen er truet af for højt nybyggeri bagtil på det tidligere stadionområde. De er omtalt og vist i min bog »Det bedste ved Holbæk« fra 2017.

Dobbelthusene på Godthaabsvej bør værnes om, respekteres og ikke mokkes sammen med noget nyt uden bare tilnærmelsesvis samme kvalitet. Det kommende Holbæk Have med plads til 1.370 nye boliger i op til 8,5 meters højde truer bagfra. Kunne en etage ikke gøre det i umiddelbarnærhed? I stedet for to?