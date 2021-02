Debat: Unges ønsker med 10. klassecentret

Der er en politisk proces i gang om fremtiden for 10. klassecenteret, bl.a. for at finde ud af om EUC Nordvestsjælland skal drive det fremover. I samtlige høringssvar, der er lavet om 10. klassecenterets fremtid, er det voksne mennesker, der kommer med deres holdninger til, hvad der er godt og skidt, samt hvad der skal ske fremover. Men der er næsten ikke nogle, der har fokus på de unges perspektiv. Det er jo helt forkert. Det er trods alt, dem der går der, og skal gå på stedet fremover.

De peger på, at de nuværende fagpakker er gode, men de kunne bl.a. godt tænke sig, at brobygningen kunne vare længere og med mulighed for at få et indblik i flere uddannelser. Til sidst, men ikke mindst, så er de glade for 10. klassecenteret har en uafhængig position i forhold til deres uddannelsesvalg. Eleverne ville være bange for, at de blev påduttet at skulle vælge en erhvervsuddannelse, hvis EUC overtager driften.