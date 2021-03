Debat: Tung trafik på Tingerupvej

Vi (undertegnede og mand), som har boet i Tingerup i godt 40 år, har aldrig før oplevet så megen tung trafik. Vi har været nødsaget til at investere i triple vinduer pga støjen, da vores hus ligger ca. 10 meter fra vejen. Tingerupvej er en smal vej, hvor modkørende tunge køretøjer ikke kan passere hinanden uden at holde til siden og/eller køre rabatterne op, hvilket vejens beskaffenhed også tydeligt bærer præg af med huller og opslidte vejsider. Vejen er derfor endvidere farlig for bløde trafikanter.