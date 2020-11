Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tidlig indsats skal sikre flere får ungdomsuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tidlig indsats skal sikre flere får ungdomsuddannelse

Debat Holbæk - 26. november 2020 kl. 15:12 Af Lars Qvist, KB-medlem (S), Holbæk Kommune Kontakt redaktionen

I et læserbrev er Enhedslistens Thor Blauner Clausen fortørnet over, at et flertal i kommunalbestyrelsen vil undersøge, om der findes andre måder at køre 10. kl. på end det nuværende tilbud. I S undrer vi os omvendt over, at EL's ambitioner på de unges vegne ikke rækker til at en undersøgelse af, om vi kan gøre det bedre end i dag: 31 pct. af en årgang i Holbæk Kommune får ikke en ungdomsuddannelse. Næsten hver tredje 25-årige er ikke kommet videre fra 9. el. 10. kl.

I S er vi meget tilfredse med 10. klassecenteret, men vi også frustrerede over, at så mange unge i vores kommune ikke får en uddannelse. Derfor føler vi os moralsk og politisk forpligtet til at få klarlagt, om vi på nogen måde kan hjælpe flere unge videre end i dag.

Læserbrevet byder i øvrigt på to faktuelle fejl. Thor Blauner Clausen konkluderer, at et flertal i kommunalbestyrelsen er ved at udlicitere opgaven med 10. klasse til EUC Nordvestsjælland. Det er forkert. Referatet fra kommunalbestyrelsens møde fortæller derimod klart, at det er besluttet, at »der sammen med relevante uddannelsesinstitutioner og interessenter arbejdes videre med at afdække, hvorvidt der kan skabes et bedre 10. klassetilbud«. Altså en helt åben proces, som både kan inkludere nuværende 10. klassecenter, EUC Nordvestsjælland, begge partner, ingen af delene, eller noget helt femte. Dermed når vi frem til fejl to i læserbrevet: Der er ikke stedt nogen »dødsdom« over 10. klassecenteret, som EL postulerer. Kommunalbestyrelsen har ikke taget en beslutning om, at centeret skal nedlægges, og påstanden er derfor forkert.

I S vil vi rigtigt gerne se fremtidens 10. klasse i samspil med det frihedsforsøg på folkeskoleområdet, som Holbæk Kommune er en del af. Vi overbeviste om, at vi tidligere end i 8. og 9. klasse skal have fokus på muligheden for - og ikke mindst fremhæve det seje i - at tage en erhvervsuddannelse. Måske kan vi i folkeskole-regi skabe særlige tilbud, der giver større mod på skolelivet hos dem, der ellers har svært ved at finde sig til rette i folkeskolen. Har vi modet, kan vi bruge frihedsforsøget til tidligt i børnenes skoleliv at underbygge deres muligheder for at tage en uddannelse. Vi skal bryde den negative sociale arv og sikre en tidlig indsats, der skal tale sammen med det tilbud, eleverne senere møder i 10. klasse. Om tilbuddet findes i 10. klassecenteret eller i en anden sammenhæng - det ved vi ikke. Det er det, vi skal have undersøgt. I S har vi kun ét mål: At flere unge får en ungdomsuddannelse.