Debat: Sygehusvaskeri skal blive i Holbæk

Debatten om placeringen af et nyt sygehusvaskeri, som erstatning for det nedbrændte vaskeri ved Holbæk Sygehus tilbage i 2018 har været en meget rodet affære.

En uventet jordforurening og et stykke jord, der skal bruges, når Kalundborg-motorvejen forlænges, har kort fortalt væltet planen om at genopføre det tidligere sygehusvaskeri ved den lille by Tornved nær Jyderup i Nordvestsjælland.

Oplysningen om en anslået regning på 3,6 millioner kroner for at fjerne forureningen, fik Det Konservative Folkeparti til at slå om og trække et tidligere forslag ind i sagen.