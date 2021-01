Send til din ven. X Artiklen: Debat: Styrket kommune med udvikling af både købstaden og lokalområderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Styrket kommune med udvikling af både købstaden og lokalområderne

Debat Holbæk - 27. januar 2021 kl. 11:37 Af Lars Qvist, KB-medlem (S), Holbæk Kommune Kontakt redaktionen

Hvis man lader blikket løbe nede over dagsordenen for det seneste møde i kommunalbestyrelsen, får man indtryk af et ganske højt politisk aktivitetsniveau. Og hvis man så går yderligere ned i de 37 sager, er dagsordenen samtidig et stærkt vidnesbyrd om, at udviklingen ikke kun foregår i Holbæk by men når ud i alle hjørner af kommunen.

Fx er der i forslaget til en ny kommuneplan lagt op til nye boligområder i Gislinge, Tølløse og Vipperød. Plus 33 ha erhvervsjord i Regstrup, Svinninge og Gislinge. Lidt længere nede på dagsordenen sagde kommunalbestyrelsen ja til, at Boligselskabet Sjælland kan opføre 40 boliger i det nye bofællesskab Alkes Have i Knabstrup, og vi gav grønt lys til at investere 52 mio. kr. i et nyt børnehus og renovering/udbygning af skolen - ligeledes i Knabstrup.

På den lukkede dagsorden satte vi et kommunalt jordareal til salg i St. Merløse, fordi en udvikler ønsker at bygge parcelhuse og rækkehuse i området. Meget glædeligt.

Det er bestemt også et løft til lokalområderne, at vi kunne frigive seks mio. kr. til en cykelsti på strækningen Skamstrup- Mørkøv-Stigs Bjergby og ligeledes seks mio. kr. til en cykelsti fra Søstrup til Holbæk Megacenter.

Men måske var mødets vigtigste signal fra den samlede kommunalbestyrelse til lokalområderne, at vi vedtog en ny skolestruktur. Skolerne i kommunen blive i langt højere grad selvstændige enheder med egne skolebestyrelser og elevråd, og dermed vender vi tilbage til »byens skole«. Fra august i år vil der være 11 skoler frem for de nuværende fire. Når den enkelte skole ikke er en del af flere enheder, er den i højere grad igen knyttet til den by, hvor den ligger. Og skolelederen vil være fysisk placeret på den skole, som han eller hun er leder for. Det giver nye muligheder for samspillet mellem by og skole.

Så pointen er klar: Der er i kommunalbestyrelsen en klar bevidsthed om, at vi får den stærkeste kommune, når vi både udvikler købstaden og lokalområderne.