Artiklen: Debat: Stop besparelser på skolerne i Holbæk by

Debat: Stop besparelser på skolerne i Holbæk by

Af Nis Rømer, formand skolebestyrelsen Holbæk By Skole, Ladegårdsalléen 5 D, Holbæk

Vi mener, at det er vigtigt, at der kan drives skole på en bæredygtig måde i hele Holbæk Kommune og anerkender behovet for en ny tildelingsmodel.