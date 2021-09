Send til din ven. X Artiklen: Debat: SF's forslag støttes af de konservative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: SF's forslag støttes af de konservative

Debat Holbæk - 17. september 2021

Det er med stor overraskelse, at jeg i Nordvestnyt d. 14.september ser, at en konservativ kandidat til KV21, Stampe Duus, forsøger at kopiere SF's budgetforslag, om at give de lokale erhvervsforeninger samme vilkår som Holbæk Byforum har, og som jeg på SF's vegne allerede offentliggjorde på borgermødet om budgettet for 2022 i Rotationen den 2. september.

SF er i skrivende stund i gang med budgetforhandlingerne sammen med de øvrige partier og har ikke hørt andre fremføre dette forslag.

Det er SF der i budgetforhandlingerne vedvarende har holdt fast i, at give erhvervsforeningerne uden for Holbæk by lige vilkår, så de også kan få et tilskud til at kunne fastholde og udvikle deres aktiviteter i byerne, sammen med borgene .

Og det forslag vil SF holde fast i og aktivt søge flertal for, igennem hele budgetprocessen.

Kandidatens indsats for forslaget forbliver derfor et slag i luften - men jeg håber da Stampe Duus vil overbevise Michael Suhr om, at han skal støtte SF's budgetforslag.

Bente Röttig

Spidskandidat for SF ved KV21

Socialudvalgsformand