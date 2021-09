Ifølge Holbæk Ålav overholder Holbæk Kommune ikke gældende vandløbsregulativer. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Debat: Politianmeldelse af Holbæk Kommune

Debat Holbæk - 17. september 2021 kl. 18:32 Kontakt redaktionen

En kommunal embedsmand bør efter vores opfattelse være en loyal medarbejder, der til enhver tid retter sig efter landets love og regler samt naturligvis også arbejder efter de anvisninger, som udstikkes af kommunalbestyrelsen.

I Holbæk Kommune har vi desværre i indeværende valgperiode oplevet, at det på vandløbsområdet efter vores opfattelse har knebet med at overholde kommunens vandløbsregulativer samt i øvrigt gældende regler og love indenfor vandløbsområdet. Som et eksempel på dette oplevede vi, at man under kommunens oprensning af Tysinge Å uheldigvis fik gravet nogle store sten op, der oprindelig var sat i kanten af åen som en mur til brinksikring. Efterfølgende blev disse sten smidt midt ud i vandløbet, hvorved de dels spærrede for vandets fri passage, dels manglede i vandløbets brinker til sikring mod nedskridning af jord.

Vi forsøgte med alle midler at få kommunen til at løse dette problem, men kunne ikke på nogen måde komme igennem med vores argumenter. Til sidst så vi ikke anden udvej end at politianmelde kommunen. Dette hjalp så til gengæld, idet vi kort tid efter kom i dialog med kommunen og stenene er nu helt efter kommunens egen beslutning lagt tilbage på plads, hvor de kom fra, om end arbejdet ikke er udført helt perfekt.

Vi opfatter det som et problem, dels at embedsmændene ikke af egen fri vilje følger love og regler, dels at de folkevalgte politikere, som embedsmændenes foresatte, ikke sikrer og håndhæver, at embedsmændene følger gældende love og regler, som vi ser det.

Vi håber, at der ved det kommende kommunalvalg bliver indvalgt politikere i Holbæk Kommune, således at det ikke fremover bliver nødvendigt at politianmelde kommunen for at få denne til at overholde landets love og regler.

Lars Palle

Bestyrelsesformand i Holbæk Ålav