Debat: Passer borgmesteren og kommunalbestyrelsen på folkeskolen?

Debat Holbæk - 15. marts 2021 kl. 18:44 Af Kathrine Kjærgaard, Erik Menveds Vej 3, Holbæk Kontakt redaktionen

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen(S) var begejstret, da statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale til Folketinget i oktober sidste år annoncerede, at Holbæk Kommune skulle være frikommune på skoleområdet. »Det her er altså lidt vildt«, skrev hun på Facebook og fortsatte: »Der er stadig for mange børn, der ikke har det godt. Der er stadig for mange, der ikke lærer det, de skal. Det skal vi have lavet om på ... Jeg lover, at jeg sammen med kommunalbestyrelsen vil passe godt på folkeskolen.«

Allerede i august, altså endnu før Holbæk blev udnævnt til frikommune, havde borgmesteren annonceret et »kvalitetsløft af folkeskolen«, og i september, da man vedtog budgetaftalen for 2021, vendte hun tilbage til det: »Vores fælles folkeskole trænger til et ordentligt løft«, lød det. Kommunalbestyrelsen ville, forklarede borgmesteren, »skabe den ro om budgetterne, som vi alle har ønsket så længe«. Der var således skruet op for forventningerne allerede før Holbæk i oktober blev udnævnt til frikommune på skoleområdet. Hvad ville der ikke ske nu, hvor man blev befriet for den stramme statslige styring? Desværre ser det ud til, at vi har glædet os for tidligt.

I disse dage står kommunalbestyrelsen over for at vedtage den nye »tildelingsmodel« for kommunens skoler. Det vigtigste enkeltelement er, at Holbæk By Skole skal finde besparelser for 3,5 millioner med virkning fra 1. august 2021. Det er naturligvis fint, at skolerne ude i landdistrikterne får flere penge, hvis de mangler - og princippet om at tildele penge efter antallet af klasser (i stedet for antallet af elever) kan der sikkert siges meget godt om. Men det er ikke desto mindre i høj grad på byskolerne, at der - med borgmesterens egne ord - er for mange børn, som ikke har det godt og ikke lærer det, de skal. Og det er ganske bestemt ikke blevet bedre i disse corona-nedlukkede tider.

Hvad skal vi med statsministeriel bevilget frikommunestatus på skoleområdet, hvis besparelser og afskedigelse af lærere på de store byskoler er, hvad der kommer ud af det? Det eneste sikre resultat af den nye tildelingsmodel for kommunens skoler er at forstærke flugten over mod privatskolerne. Så meget for de flotte ord om at give folkeskolen et kvalitetsløft. Vil man overhovedet folkeskolen i Holbæk by, eller skal den kun være opsamlingssted for de børn, hvis forældre ikke har råd til at sende dem i privatskole? Er det at passe godt på folkeskolen?