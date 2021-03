Send til din ven. X Artiklen: Debat: Opgør med private leverandører er ærgerligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Opgør med private leverandører er ærgerligt

Debat Holbæk - 03. marts 2021 kl. 15:34 Af Hans Andersen, adm. direktør, Behandlingsstederne Søbæk Kontakt redaktionen

Rockwool-fonden offentliggjorde forleden en undersøgelse om Danmarks evne til at bryde den sociale arv. Det var nedslående læsning. Vi er ikke bedre end USA. Trods gratis uddannelser, SU og masser af gode intentioner og tiltag formår vi ikke skabe nogen afgørende social mobilitet. Undersøgelsen peger på flere problemer. Et er, at mange børn med evner aldrig får muligheden. Det er navnlig denne gruppe, som vi på Behandlingsstederne Søbæk har opmærksomheden rettet mod.

Hvis vi tager vores undervisningstilbud, så har mange børn, som reelt var opgivet af det offentlige system taget folkeskolens afgangsprøve og er kommet videre med uddannelse og job. Det samme gør sig gældende for de unge, som har været på vores botilbud.

Samfundet skal have langt mere fokus på den tidlige indsats. Jo tidligere i barnets liv, vi opdager psykiske problemer eller mistrivsel, jo tidligere skal den målrettede indsats planlægges.

Som ny direktør for en af landets største private udbydere af bosteder, der har et omfattende samarbejde med kommuner - først og fremmest her på Sjælland - og med en baggrund inden for den både kommunale verden og flere botilbud, har jeg oplevet begge sider af bordet og har mange ideer om, hvordan vi kan forbedre indsatsen.

Regeringen har valgt at sætte »Børnene Først«. Hos Søbæk tager vi regeringen på ordet og formoder, at det ikke bare kommer til at handle om ideologi. Hvis man ser på regeringens forståelsespapir, lægges der op til et opgør med private leverandører af specialiserede sociale ydelser.

Det kan godt ærgre os. I det daglige har vi et godt samarbejde med en lang række kommuner, som sætter pris på det, som Søbæk kan tilbyde - og heldigvis er de fleste kommuner resultatorienterede og sætter allerede børnene og de unge først. De ved, at vores behandlingssteder har tilbud, som er svære at finde i det offentlige.

Søbæk har samlet en stor faglig viden i vores specialenhed, som foruden psykologer også tæller en sygeplejerske og snart en familierådgiver. Årelange anbringelser er ikke målet, men at hjælpe børn og unge videre samme med forældre, som de ofte skal have genopbygget et tillidsfuldt forhold til. For os handler det om, hvordan vi sammen med kommunerne kan samarbejde om at give børn og unge det bedste tilbud.

Det handler om kvalitet og om at give så mange børn og unge som muligt et liv som selvforsørgende og aktive borgere. Vi vil meget gerne indgå i den dialog med kommunerne om, hvordan vi bedst muligt hjælper med at bryde den sociale arv.