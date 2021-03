Send til din ven. X Artiklen: Debat: Økonomisk skulderklap er både fortjent og fornuftigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Økonomisk skulderklap er både fortjent og fornuftigt

Debat Holbæk - 22. marts 2021 kl. 09:36 Af Lars Qvist (S), KB-medlem, Kolbæk Kommune Kontakt redaktionen

Et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse har besluttet at give 4,1 mio. kr. til kommunens medarbejderne som tak for en helt særlig indsats under Covid-19. I Socialdemokratiet er vi ikke i tvivl om, at skulderklappet er både fortjent og fornuftigt.

Helt overordnet mener vi, at medarbejderne har gjort en ekstraordinær indsats for at holde kommunen kørende på meget vanskelige betingelser under den største nationale krise siden 2. Verdenskrig. Som kommunalbestyrelse er vi i sidste ende øverste arbejdsgiver for de 4.600 månedsansatte i Holbæk Kommune, og det er derfor en del af vores ledelsesansvar at sikre sammenhængskraften i organisationen under nogle meget vanskelige vilkår. Dermed er det også vores opgave tydeligt at anerkende og værdsætte den helt særlige indsats vores ansatte har ydet - præcis som ledelsen eller direktionen ville gøre det i en privat virksomhed.

Som et ekstra plus er den økonomiske anerkendelse af medarbejderne samtidig skruet sammen, så den kommer vores lokale erhvervsliv til gode. De ansatte kan nemlig vælge mellem et gavekort på 900 kroner til en lokal spise- eller kulturoplevelse - eller til et fællesarrangement med kollegaerne. Dermed vil en god del af pengene direkte understøtte vores hårdt prøvede spisesteder og kulturtilbud, når de åbner igen. Det giver rigtig god mening.

Samtidig sender vi et klart signal om, at vi ser vores medarbejdere som et meget stærkt aktiv, som vi skal passe på. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde på vores ansatte og sikre, at Holbæk Kommune er et sted, hvor dygtige folk også i fremtiden søger arbejde. Vi mangler allerede arbejdskraft inden for omsorgsområdet, men også i vores administrative teams er det indimellem hårdt at tiltrække den rigtige arbejdskraft, når vi fx brug for ingeniører, bygningskonstruktører og andre med teknisk indsigt. Som kommune er vi ikke lønførende og kan ikke konkurrere med de private virksomheder på lønnen. Men vi kan skabe attraktive arbejdspladser og tilbyde gode arbejdsvilkår, fx ved at værdsætte og støtte vores medarbejdere, når de har ydet en hel ekstraordinær indsats. Derfor er beslutningen om de 4,1 mio. kr. taget både med hjerte og hjerne.

Tak også til R, LA, EL, SF og DF for at anerkende medarbejderne i Holbæk Kommune.