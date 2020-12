Send til din ven. X Artiklen: Debat: Økologi er både sundt og fornuftigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Økologi er både sundt og fornuftigt

Debat Holbæk - 16. december 2020 kl. 10:31 Af Carsten Lambrecht, formand Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk Kontakt redaktionen

Det er både sundt og fornuftigt at vælge økologiske madvarer. Som jeg plejer at sige: Økologi er godt for naturen, dyrene og dig - om ikke andet, så for din samvittighed. Man kan diskutere om det er sundere, om det smager bedre. Men at det er godt at undgå giftrester og nedsivning af gift til drikkevandet, skal man vist være en af de såkaldte bæredygtige landmænd for at benægte.

At det er godt for naturen ses klart af det større antal sommerfugle, der flakser over økologiske marker. Det er et åbenlyst tegn på en rigere natur, en styrket fødekæde for insekter, fugle og andre dyr.

Når det er godt for dyrene, mener jeg husdyrene, produktionsdyrene, dem mange af os spiser. Køerne kommer på græs, høns og kyllinger kommer også udenfor, ligesom grisene i deres »campinghytter«. Fælles for dem er, at de har mere plads, er mere ude og bedre kan følge deres medfødte natur.

Er den ene eller anden driftsform mest klimavenlig? Køres der mere med radrenser end med giftsprøjten, køres der med foder, eller går dyrene selv ud og æder det, lagres der mere eller mindre kulstof i jorden, er en ret langhåret diskussion. Måske kan man finde et strå at klynge sig til - hvis man ikke synes om ideen.

De hensyn - de dogmeregler - der gælder for økologerne gør, at produktionen er noget mere bøvlet. Det afspejler sig i priserne, de skal have for at få forretning ud af det. Og her er det, at din pengepung, din samvittighed og dine tanker om sundhed kommer i spil.