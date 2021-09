Send til din ven. X Artiklen: Debat: Når meningen udebliver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Når meningen udebliver

14. september 2021

Debat

Jeg har haft ansættelse som handicaphjælper for en borger, der siden sin lammelse har været placeret under BPA-ordningens paragraf 96 (borgerstyret personlig assistance).

BPA-ordningens paragraf 96 giver borgeren mulighed for at ansætte sine egne hjælpere, og denne kan selv stå for oplæring. Man skal have betydelig nedsat funktionsevne og behov for hjælp, som almindelig hjemmepleje ikke kan dække for at komme under BPA paragraf 96.

I dag vikarierer jeg for vedkommende i det omfang, det er muligt. Jeg er kommet i borgerens hjem igennem de sidste 24 år.

Af forskellige årsager har denne borger været sengeliggende i døgnets 24 timer de sidste år frem til nu. Borgeren er helt lammet, og er afhængig af hjælp til alt. Alt. Alligevel vælger kommunen, efter at have sendt en visitator på besøg to gange i formiddagstimerne at udlede, at borgeren ikke længere er berettiget til at høre under BPA-ordningen, og at denne ordning derfor ophører i nær fremtid. Borgeren gør dog indsigelser og argumenterer for sin berettigelse til at bibeholde nuværende ordning. Sagen ender i Ankestyrelsen, der i første omgang giver kommunen medhold i dennes vurdering.

Det faste personale opsiges med en måneds varsel. Dette sker med udgangen af april 2021. Der søges imidlertid aktindsigt i sagens dokumenter, og det fremkommer da også heraf, at der mangler væsentlige informationer, samt at der ligeledes forekommer at være givet delvist ukorrekte informationer om borgerens almene fysiske evner. Til kommunens fordel.

Men de faste hjælpere er blevet opsagt - hurtigt og effektivt, og har derfor fundet andet arbejde. Borgerens hjem bliver nu en banegård for vikarer. Mange vikarer. Borgeren har siden maj måned 2021 affundet sig med, at denne nu kun kan komme op under forudsætning af, at gamle ansatte kan assistere. Således får borgeren kun bad og øvrig personlig pleje i det omfang, en af de tidligere ansatte kan komme og hjælpe. Heriblandt undertegnede.

Borgerens BPA-ordning er blevet forlænget af to omgange siden maj 2021. Næste dato for ophør af ordningen er 1. oktober 2021. Den forlænges formentlig igen, medmindre at Ankestyrelsen har færdigbehandlet sagen pr. 1. oktober 2021. Hvem ønsker fastansættelse for så kort en periode? Ingen. Så indtil videre, ligger borgeren i bogstaveligste forstand fuldstændig afvæbnet, og må affinde sig med, at kommunens sagsbehandling dels er forkert, dels trækker i langdrag, hvorfor borgerens hjem bliver overrendt af vikarer som vedkommende aldrig selv ville have ansat til at assistere og yde intim pleje.

Man kan forhåbentligt forestille sig, hvor uværdigt dette må være.

Det er ganske enkelt uacceptabelt - intet mindre. Her kommer mennesket ikke i første række, hvorfor det savner helt og aldeles mening.

Lisbeth Hanghøj Kristensen

Kandidat for Radikale Venstre i Holbæk

Kløvervænget 9

Tuse