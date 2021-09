Debat: Mere politi i Holbæk

Dansk Folkeparti vil have mere politi på gaden i Holbæk og specielt i Ladegårdsparken og Vang-kvarteret. Før politireformen var der i Danmark lokal politi og nærpoliti, som havde lokalt kendskab til de kriminelle i lokalområder. Dansk Folkeparti i Holbæk vil have nærpoliti igen i Holbæk. Gående politi som kan være i fx Ladegårdsparken og tage fat i de lokale kriminelle ligesom de kan hjælpe meget unge med ikke at komme ind i bander og kriminelle grupper i Holbæk.

Sidst men ikke mindst vil Dansk Folkeparti have boligselskaber til at udnytte den lovgivning, hvor man kan udsætte kriminelle og deres familier fra socialt boligbyggeri. Det vil give muligheden for at få de mest kriminelle ud af både Ladegårdsparken og Vang-kvartererne. Og det vil kunne være med til at skabe en tryg og sikker hverdag for beboerne i området.