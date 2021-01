Debat: Medier behandler Brexit ensidigt

Åbenbart synes de store danske medier ikke, at vi har godt af at høre om, at der i Norge faktisk er tre partier, der repræsenterer ca. 20 procent af vælgerne i Norge (Senterpartiet, Socialistisk Venstreparti og Rødt ), der ønsker Norges EØS-aftale med EU genforhandlet, fordi de finder, at den britiske aftale med EU er bedre end Norges EØS-aftale.