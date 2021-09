Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lokal vanvidskørsel skal stoppes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lokal vanvidskørsel skal stoppes

Debat Holbæk - 14. september 2021 kl. 15:13 Kontakt redaktionen

Debat

Sofiemindes Alle og Halvmånen i Holbæk bliver desværre meget tit brugt til og måske uden at tænke over det til en test af lyd og hastighed.

Jeg er nu mest bekymret for alle de skolebørn og øvrige børn, der færdes på de to veje på vej til skole eller andre aktiviteter. Der mangler f.eks. meget en fodgængerovergang fra Sofiemindes Alle over Munkholmvej.

Det er ikke uden nervøsitet jeg dagligt ser, hvordan børn med og uden cykler, skal tage en chance for at komme over mellem de mange stærkt kørende biler.

Det var så måske også en mulighed for at lave selve fodgængerovergangen, som et hævet felt, så trafikanter var nødt til at sænke farten?

På den nylig holdte generalforsamling i Beboerrepræsentationen på Solhøj, Vejrhøj og Halvmånen blev der nedsat et udvalg, som skal komme med et forslag til kommunalbestyrelsen om nogle sikre veje for vores børn.

Det er håbet at andre grundejerforeninger i området vil være med til dette arbejde, vi skal huske på, at der ikke er så længe til kommunalvalget. Er der interesse for det, vil jeg meget gerne være kontaktpersonen til at etablere et fælles møde omkring dette.

Tim Wermuth

Næstformand i Beboer­repræsentationen

Solhøj, Vejrhøj og Halvmånen