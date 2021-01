Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lokal forankring af folkeskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lokal forankring af folkeskolen

Debat Holbæk - 25. januar 2021 kl. 18:32 Af Ellen Lundsgaard, Formand for Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, Bjergby Statshuse 9, Mørkøv Kontakt redaktionen

I Holbæk Kommune er der nu blevet enighed om en ny skolestruktur, og det tegner til at blive et godt afsæt for en stabil udvikling på skoleområdet. I flere sammenhænge lyder, at det vil medføre større ansvarlighed og en bedre lokal forankring, fordi skoleledelse, forældre og børn nu i højere grad bliver »herre i eget hus« i lighed med privatskoleområdet - og som det engang var med en respekteret skoleleder mv., som vores borgmester så levende beskriver.

For lokalområdet er skolen en væsentlig institution, som kan være med til at udvikle et lokalområde, men en væsentlig ting mangler måske. Engang var den lokale skole bredere forankret lokalt. I dag har skolen f.eks. en bestyrelse, der alene består af forældre, ansatte og elever. Engang havde det lokale samfund større mulighed for at præge skole og dermed også tage et medansvar til gavn for både skolen og lokalsamfundet. Sådan er det nok ikke rigtig i dag i hvert fald ikke alle steder.

Man kan tænke sig flere modeller for at få dette samspil til at fungere (bedre). Jeg vil opfordre til, nu hvor der er åbnet op for nytænkning, at vi alle overvejer nogle modeller, som kan bidrage til et tillidsfuldt samarbejde. Det er ikke bare de ansatte og forældre, der har i øvrigt har voldsomt travlt i de år, hvor der børn er små, der føler ansvar for den lokale skole og har interesse og viden om børn og skolen. Med den rigtige model kan det forhåbentlig blive til et frugtbart og inspirerende samarbejde mellem skolen og lokalområdet til gavn for begge parter.

