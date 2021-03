Send til din ven. X Artiklen: Debat: Løse hunde på Fælleden stresser dyrelivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Løse hunde på Fælleden stresser dyrelivet

Debat Holbæk - 16. marts 2021 kl. 08:58 Af Leif Bonderup, Ranunkelvej 24, Holbæk

Jeg kan se, at hundeluftning er en af grundene til modstanden mod det, der foregår på Holbæk Fælled. Men det vigtigt at være opmærksom på, at det var Fredningsnævnet, der med fredningen af Fælleden for syv år siden samtidig afgjorde, at hunde kun må være på Fælleden i snor (på nær området syd for den nye Oldvej, hvor hunde godt må være løse). Dette blev efterfølgende stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Det er altså ikke Holbæk Kommune, der har fundet på det med at sætte en stopper for løsgående hunde på hovedparten af Fælleden. Det er Fredningsnævnet. Og de gjorde det allerede i 2014.

Jeg kommer på Fælleden mange gange om ugen, og jeg kan se, at mange hundeejere stadig lader hundene løbe frit. Enten er de ikke klar over Fredningsnævnets kendelse, eller også vælger de at ignorere den. Det, at skilte med hunde-i-snor fjernes eller vandaliseres kunne i hvert fald tyde på, at nogle af hundeejerne modarbejder forbuddet bevidst.

Jeg kan godt forstå, at man som hundeejer kan være ærgerlig over, at man ikke længere kan gøre det, man er vant til. For mig at se er det vigtigt, at vi mennesker er bevidste om, at vi giver plads til den natur, der har mulighed for at udfolde sig i de forskellige landskaber, vi får overleveret, sådan at vi kan give en mangfoldig natur videre til kommende generationer af dyr, planter og mennesker. Derfor er det også vigtigt at kende grundlaget for forbuddet mod løsgående hunde på hovedparten af Fælleden. Det er ikke bare noget Fredningsnævnet gør uden grund. Det skyldes, at løsgående hunde stresser og forstyrrer det dyreliv, der er i området. Læs f.eks. nærmere om dette på Friluftsrådets og Jægerforbundets hjemmesider. Holbæk Kommune arbejder i øvrigt på at etablere en ny hundeskov i et område ved Munkholmvej.

Jeg glæder mig til, at der kommer køer ude på Fælledens nordvestlige del. De skal være med til at pleje naturen - det er køerne nemlig rigtigt gode til. De holder vegetationen nede ved at spise - og de gør det på en god ujævn måde, der sikrer høj biodiversitet. Og i den anden ende sørger deres kokasser for et rigt insektliv, der tiltrækker et varieret fugle- og dyreliv. Jeg er ikke biolog, men jeg har brugt en times tid på at læse kommunens helhedsplan, før jeg dannede mig en holdning. Det synes jeg, at vi skylder hinanden - så vi kan få en konstruktiv dialog.

I alt kommer der maksimum 20 køer på Fælleden. De vil primært være af racen Galloway, som er meget rolige og publikumsvenlige. Køer kan blive skræmt af hunde, men kun af løsgående hunde, så der vil ikke være et problem, hvis bare hundeejerne overholder de regler, som allerede er blevet indført i 2014. Disse regler har intet med køerne at gøre. Friluftsrådets undersøgelser viser i øvrigt, at der er langt flere i Danmark, der er bange for løsgående hunde, end der er bange for køer i naturen. Og til dem, som ikke har det godt med at møde en ko på Fælleden, bliver der lavet en sti, så man nemt kan komme uden om folden.