Debat: Ledelsens ret og pligt

Vi har i de sidste dage været vidne til, at nogle enkelte offentlige chefer og ministre forsøger at negligere, at Grundloven ikke er blevet overholdt i forbindelse med nedlæggelse af minkerhvervet.

Som rigspolitichef og minister følger retten til at lede, men også pligten til at sørge for, at Grundloven bliver overholdt, og det er der ingen undskyldninger for.