Debat: Lad os også overholde dyrenes grundlov

Vi har hørt meget om vores grundlov på det sidste. Heldigvis har vi en sådan, som er vores beskyttelse mod overgreb - især fra øvrigheden. Vi har hørt om »landmænd« fra intensive landbrug beklage sig over brud på grundloven, da aktivister var gået ind i en svinestanld uden tilladelse for at billeddokumentere de forhold grisene bydes i det konventionelle landbrug. Minkavlere påstod, at de var udsat for grundlovsbrud i forbindelse med minkaflivninngen og i forbindelse med demonstrationen i week-enden hørte jeg en ung mand, der på den høje hest/traktor råbte »grundlovsbrud!«. Jeg er heller ikke jurist, så jeg afventer da, at »de skriftkloge« udlægger denne sag for mig.