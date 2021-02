Debat: Lad os få børnene hjem

Mette Frederiksen er selvudnævnt »Børnenes Statsminister«. Det er en titel, der forpligter. Jeg er ikke itvivl om, at hun kerer sig om de danske børn, men min oplevelse er, at empatien stopper ved landegrænsen.

Lige nu sidder en 4-årig dansk pige i al-Roj-lejren i Syrien. Hendes ulykke er, at hun blev født i Syrien af en dansk mor, der havde gjort det forfærdelige valg at tilslutte sig Islamisk Stat. Hendes mor skal selvfølgelig have en meget streng straf, men pigen må ikke fanges i et politisk tomrum.

Jeg kan undre mig over den manglende politiske handling fra vores regering, der jo ellers arbejder for børnene. Det er ikke blot umenneskeligt at se på - men det, at lade børn vokse op i disse lejre, er også at lægge kimen til fremtidens ekstremisme.