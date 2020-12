Debat: Lad fornuften råde

Den 23. december kunne jeg læse i Nordvestnyt, at der var en stor ændring på det bevilligede og et forventet beløb på 2,8 mil til de omtalte spejlbassiner bl.a. ved Brostræde.

Billigste tilbud er på 7,7 millioner kroner. Altså 4,9 millioner mere end det oprindelig forventede. Dette er efter min opfattelse for stort et beløb. Disse penge er der hårdt brug for til andre og mere nødvendige områder bl.a. som nævnt til et nyt plejecenter.