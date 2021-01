Debat: Kan vi have tillid til lokalplaner?

Siden Molehusene blev ibrugtaget i 2008 har beboerne her bl.a. måttet leve med en »særdeles uhensigtsmæssig« belægning på havnepromenaden, uden at beboerne har gjort egentlige indsigelser på trods af en del forstuvninger. Så vores tålmodighed har været sat på en prøve. Men vi havde tillid til, at det skete på et tidspunkt, og det gør der nu, hvad angår promenadebelægningen.