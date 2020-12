Debat: Kan advokater mere end Instrukskommisionens medlemmer?

Hvordan kan man være sikker på, at de to advokater der skal bedømme Instrukskommissiones vurdering af Inger Støjberg er mere uvildige end kommissionens medlemmer: landsdommer Peter Mørk Thomsen (formand), advokat Torkil Høg, lektor Louise Halleskov og udspørgeren Lars Kjeldsen? Som Nora Rednington udtaler til Politiken, er det da absurd, at to uvildige (?) advokater nu skal bedømme Instrukskommissionens redegørelse til iøvrigt 40 millioner kroner.

Mon ikke især folketingsmedlemmerne i specielt Venstre skulle tage sig sammen og beslutte sig for at sætte fruen for en rigsret? Om ikke andet for at redde formandens liv og standse partiets tilbagegang i meningsmålingerne.