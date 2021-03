Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kære politikere, glem ikke de unge? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kære politikere, glem ikke de unge?

Debat Holbæk - 17. marts 2021 kl. 08:49 Af Helle Tryon, Næstformand i MED, Ungeindsatsen Kontakt redaktionen

Kære politiker, snart skal I stemme... stemme om kommunens unges fremtid. I skal bl.a. stemme om at nedlægge kerneområdet »Uddannelse til alle Unge« og vi vil gerne hjælpe jer med at blive klædt på til opgaven. Vi ved godt at målet er at styrke to andre områder, nemlig den nye skolestruktur samt socialområdet. Men hvad med Holbæks unge? Glemmer I dem midt i det hele? Bliver de nedprioriteret?

Vi får at vide: »Indsatsen for unge i alderen 15-30 år har »Uddannelse til Alle Unge« løst godt. Der er opbygget en stærk kultur og et helt særligt blik for de unges behov. Den viden, som vi har opbygget og som virkelig fungerer, vil med ændringen blive splittet og fordelt på flere af kommunens andre områder.

Vi er nervøse for, at det kommer til at gå ud over kommunens unge. De unge, som i forvejen har lidt store afsavn under Corona, og som derfor har henvendt sig mere i Ungeindsatsen. Det er unge i alle målgrupper, både de, der er i gang med uddannelse, og de der i forvejen har en foranstaltning.

Holbæk Kommune omtales som foregangskommune i Børne- og Undervisningsministeriets kommunale ungeindsats (KUI) og Kommunernes Landsforening (KL), i forhold til organisering og

lovkrav om en sammenhængende Ungeindsats. Holbæk Kommune er nævnt som første inspiration i KL's forslag.

»Krav om, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. For at leve op til den nye lovgivning, skal kommunen sikre koordinering af den unges samlede sag, og den unge og den unges forældre skal opleve kommunen som én samlet instans«.

Ikke blot lever Holbæk op til lovgivningen om en samlet instans, vi har også i praksis vist, at det fungerer og gælder for alle frem til det fyldte 30 år.

I Ungeindsatsen har vi med stor respekt for hinandens arbejde og funktioner, skabt et stærkt tværfagligt samarbejde både internt samt til vores eksterne samarbejdspartner ikke mindst alle

kommunens uddannelsesinstitutioner.

Målet i vores arbejde er, at alle unge mødes og guides med et uddannelsesrettet fokus og at give støtte til de unge, der har et særligt behov. Alt sammen via vores nuværende korte kommunikationsveje og med indsats på tværs af lovgivningerne.

Derfor er vi bekymret for, at I er på vej til at fjerne noget unikt - ikke med tanke på os som medarbejdere, for vi er vandt til at skulle omstille os, men mere for vores unge - kommunens fremtid.

Sendt på vegne af medarbejdere fra Ungeindsatsen i Holbæk Kommune.

