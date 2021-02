Debat: Hvornår kommer resultatet af undersøgelse af helbredsvirkkninger fra svin

Kære Lea Wermelin. Du har for temmelig lang tid siden lovet en dansk undersøgelse af de helbredsmæssige konsekvenser af at bo tæt på intensiv svineindustri i lighed med andre internationale undersøgelser, som påviste en sammenhæng. Hvornår kommer resultatet af de lovede danske undersøgelser?

Regeringen siger, at Danmark er et landbrugsland og fortsat skal være et sådant, men de små landbrug, som var her, da vi flyttede hertil i 1975, har jo nu udviklet sig til kæmpemæssige industrier med store, forurenende gener til følge både for os naboer, men også for udledningen af drivhusgasser (30 procent af landets samlede CO2-udledning), biodiversiteten, vandet, dyre- og insektlivet m.m.