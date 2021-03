Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvorfor skal Fælleden renses for liv? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvorfor skal Fælleden renses for liv?

Debat Holbæk - 09. marts 2021 kl. 15:54 Af Jeanette Svensson, Holmevej 1, Vipperød Kontakt redaktionen

En del borgere/brugere i kommunen, der benytter Fælleden dagligt føler, at kommunen ignorerer deres henvendelser. Efter der i denne uge var en artikel om Fælleden, der er ved at blive smadret af store maskiner har en del brugere samlet sig. Fælles for dem alle er, at de ikke føler kommunen tager kritik til efterretning, eller de føler der ikke lyttes til deres henvendelser.

Der er iblandt disse brugere også en del, der var med til at lave indsigelser imod kommunen og DN's planer tidligere, hvor det samme gjorde sig gældende; deres protester og stemmer bliver ikke hørt. Og det trods der har været underskriftindsamlinger i gang tidligere, har man valgt helt at ignorere visse brugergruppers henvendelser. Det er ikke ok.

I den forgangne tid har mange forskellige brugergrupper talt sammen, og det viser sig, at alle har samme oplevelse. Ingen af dem bliver hørt. Hvorfor vil kommunen ikke ændre de planer, der er lagt, som der også var modstand mod tidligere?

Hvis man vil bevare Fælleden, så skal der ikke laves indhegninger med forskellige dyr, men der skal i stedet laves flere engarealer med vildt voksende blomsterflora, så der kommer flere insekter og dermed også mere fugle- og dyreliv. Det dyreliv, vi alle gik og nød, har man nu smadret totalt. Hvorfor? Fordi man vil have, Fælleden skal være helt åben, så man kan høre trafik hele vejen igennem den?

Alt dyreliv er væk nu og de få dyr, der er derude, kan man nu se løbe forvirret rundt og lede efter skjulesteder, fordi mennesker nu fylder det hele og larmer overalt derude. Det er så trist.

De brugere, der mødtes, var også undrende over, at man skal smadre alt og at hunde ikke har lov at gå frit i området overfor Nyvang. For her har man aldrig oplevet andet en stor hensyntagen overfor alle andre brugere og det vilde dyreliv. Den plan, der ligger nu, mener kommunen, at der skal etableres et mindre areal til løse hunde, der igen skal indhegnes. Hvorfor når der nu ikke er nogen problemer derude - andet end de kommunen og DN skaber?

Der er mange brugere, der er vrede, og hvad skal der til, for at kommunen lytter og ændrer deres planer? For brugerne er klar til borgemøder, underskriftindsamlinger, og alt hvad der kræves for at få standset flere naturødelæggelser af Fælleden; vi vil bevare Fælleden, som den er uden hegn, og vi vil have mere vild natur ikke indhegninger med kvæg eller dyr, der skal gå i bestemte indhegninger.

På vegne af Fælledens brugere