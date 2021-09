Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvem er ansvarlig for den politik i sportsbyen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvem er ansvarlig for den politik i sportsbyen?

Debat Holbæk - 17. september 2021 kl. 13:51 Kontakt redaktionen

Jørgen Juul skriver i sit læserbrev tirsdag, at det er utroligt arrogant og/eller dumsmart, at Holbæk Sportsby Padelklub nu udtaler sig om, hvor og hvordan man kan spille petanque. Det giver jeg ham ret i.

Det er flere gange udstillet, at Holbæk Sportsby Padel ikke ved noget om petanque og i øvrigt er ligeglad - men det afholder ikke klubben fra udtale sig om petanque.

Men jeg kan da fortælle Holbæk Sportsby Padel klub, at samarbejde, respekt for andre i Holbæk Sportsby og den rigtige placering af evt. nye padelbaner, bl.a. består i at anlægge banerne øst for i forlængelse de nuværende padelbaner og ikke klos op ad petanquebanerne. Det er skørt.

Når Holbæk Kommune skriver referat, er der en forpligtelse til at få det hele og det væsentlige med i referatet - det har man ikke gjort.

Jeg har - på det i Nordvestnyt fra mandag omtalte møde - givet udtryk for, at det er rigtigt dumt at lægge to fuldstændig forskellige sportsaktiviteter klos op ad hinanden. Fordi det ikke giver mening.

Jeg har også sagt, at der er gode alternative placeringer for padelbanerne, og de yderligere omkostninger, som der måtte være ved at lave fundamentet for nye padelbaner, ikke er højere end fundamentets omkostningerne ved at flytte petanquebanerne.

Jeg sagde også, at en ting er uønsket støj fra padel, men en meget væsentlig hindring for padelbanerne er, at det er en bevægelsessport. I petanque viser man respekt for hinanden og står fuldstændig stille, når en spiller udfører et kast.

Jeg sagde også, at vi har større turneringer fire-seks gange om året, mens vi har seriøs træning to gange om ugen, hvor padelbaner tæt på ville være en stor hindring for kvaliteten af vores træning.

Disse fakta refereres ikke fra Holbæk Kommunes referent.

Kan nogen i øvrigt fortælle mig, hvorfor der er to uafhængige padelklubber i Holbæk Sportsby? Jeg har fundet ud af, at mange politikere ikke ved, at der faktisk er to klubber - lige ved siden af hinanden.

Der er Holbæk Tennis- og Padel Klub, og der er Holbæk Sportsby Padelklub. Hvorfor?

Alle andre klubber og idrætter i Holbæk Sportsby - end lige præcis Holbæk Sportsby Padelklub - er »flyttet« til Holbæk Sportsby fra deres eksisterende anlæg, enten frivilligt eller ved tvang.

Men pludselig opstod Holbæk Sportsby Padelklub ud af det blå. Hvordan hænger det sammen?

Kan alle idrætter i Holbæk slå sig ned i Holbæk Sportsby, for dernæst at presse eksisterende idrætter ud over kanten, som gøgeungen? Så burde det informeres til alle foreninger i Holbæk.

Hvem er ansvarlig for den politik i Holbæk Sportsby? Er det politikerne eller er det Kultur og Fritid i Holbæk Kommune?

Jeg har forsøgt at få aktindsigt i beslutningerne - men har ikke fået det endnu, ej heller hjælp til det.

Lars Lloyd

Formand for Pétanque Holbæk

Brostræde 13, 2.tv.

Holbæk

relaterede artikler

Kommunen om placering af nye padelbaner: Ikke en nem beslutning 13. september 2021 kl. 16:27