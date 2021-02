Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad vil R og V med sygehusvaskeriet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad vil R og V med sygehusvaskeriet?

Debat Holbæk - 12. februar 2021 kl. 14:14 Af Kim Lind Larsen (S), Kandidat til KV2021, Holbæk Kommune

De to fremtrædende regionspolitikere fra Holbæk, Jacob Jensen fra Venstre og Anne Møller Ronex fra Radikale, stemte på seneste møde i Region Sjællands regionsråd begge for, at regionens nye sygehusvaskeri fint kan placeres i Svebølle i Kalundborg Kommune.

Det gjorde de til trods for, at Socialdemokratiet foreslog at holde fast i den aftalte placering i Holbæk Kommune, nærmere bestemt i Tornved, eller som alternativ undersøge en placering ved Holbæk by.

Men Venstre og Radikale insisterede på at have Svebølle i Kalundborg Kommune med som en mulig placering af det nye vaskeri. Det undrer mig, hvis disse to Holbæk-politikere ønsker Region Sjællands nye vaskeri placeret i Kalundborg Kommune. Som Holbæk-borger mener jeg, at det nye vaskeri, og de tilhørende arbejdspladser, skal placeres i Holbæk Kommune.

Præcis som det tidligere vaskeri, der desværre brændte, også var det. Det må de tidligere medarbejde også forvente af politikerne i Region Sjælland.