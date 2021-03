Send til din ven. X Artiklen: Debat: Holbæk bymidte de næste 10-20 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Holbæk bymidte de næste 10-20 år

Debat Holbæk - 09. marts 2021 kl. 10:00 Af Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA), KB-medlem, Holbæk Kommune Kontakt redaktionen

Jeg gav i lørdagens avis mit bud på, hvad vi kan gøre for at skabe en større tiltrækning til Holbæk bymidte i fremtiden. For mig går gode handelsmuligheder og gode oplevelser hånd i hånd, og er en forudsætning for en by fuld af mennesker og liv.

Udover hvad jeg nævnte i lørdags, bør vi for det første tænke i at overdække Nygade - ligesom C.F. Petersens torv i Køge, dermed får vi et sted, hvor vi hele året kan have aktiviteter i midtbyen.

Flere mobile boder i Nygade vil give liv foran kedelige facader. For det andet bringer fremtiden en større gruppe ældre og sandsynligvis flere gangbesværede ældre, som idag ikke kan komme ned til Ahlgade med bus - måske bør vi have en shuttle-bus med ruten: Stationen-Bysøstræde-Ahlgade-Blegstræde-Havnen-Slotscentret-Stationen.

For det tredje mangler Holbæk by et vartegn/fyrtårn - vi har ingen slotte eller andre turistattraktioner, men vi har fjorden! Så hvorfor ikke definere os som både en handelsby og en maritim by - vi kunne sætte et stort springvand/gejser op ude i fjorden, der vil kunne ses fra Ahlgade - ud for Blegstræde. Eller bygge et udstillingshus på Ny Hage, der trækker besøgende til fra nær og fjern til Holbæk - måske tegnet af vores egen arkitekt Olafur Eliasson.

Desuden skal vi arbejde hårdt for, at Nationalmuseet øger deres nuværende fartøjssamling på Holbæk Havn - Holbæk skal være byen, man tager til for bl.a. at se gamle træskibe.

Formand for arbejdsgruppen for Udviklingsplan af Holbæk Bymidte

