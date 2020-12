Send til din ven. X Artiklen: Debat: Holbæk Kommune har stor tilvækst af virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Holbæk Kommune har stor tilvækst af virksomheder

Debat Holbæk - 04. december 2020 kl. 11:13 Af Lars Qvist, KB-medlem (S), Holbæk Kommune Kontakt redaktionen

Venstre i Holbæk Kommune bruger en undersøgelse fra Dansk Industri som udtryk for, at det går den forkerte vej med erhvervsklimaet i Holbæk. Som altid kan den slags statistik bruges og misbruges. Lad os derfor tilføre lidt fakta. I årene 2017-2020 er der flyttet 891 virksomheder ud af Holbæk Kommune, og der er kommet 1032 nye til.

Det er en tilvækst på 141 virksomheder. I samme periode er der etableret 4210 nye virksomheder, mens 1679 virksomheder er lukket - det er et plus på 2531 virksomheder. Og dermed stor fremgang på begge opgørelser. Så der er altså nogle virksomheder, der ikke finder erhvervsklimaet så ringe endda.

Dansk Industris undersøgelse bygger på svar fra 82 virksomheder i Holbæk Kommune. Organisationen fortæller selv: »Virksomhederne er inden for DI's brancher, b.la. produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og services«. I alt har Holbæk Kommune 1376 virksomheder alene inden for fremstilling/bygge- og anlæg. Det er en svarprocent på 6 procent i forhold til de to nævnte brancher - og altså uden brancherne transport, engroshandel rådgivning, som også er med i DI's grundlag. Hvis vi regner dem med, vil svarene i undersøgelsen altså repræsentere væsentligt mindre end 6 procent erhvervslivet i Holbæk Kommune.

Trods den fine vækst i antallet af virksomheder i Holbæk Kommune de seneste år har vi i Socialdemokratiet fortsat en meget klar ambition om hele tiden at gøre Holbæk Kommune attraktiv for vores virksomheder - både dem, der er her i forvejen, og dem, der kunne overveje at flytte hertil. Det imødekommer vi i 21-budgettet, hvor der er lagt op til flere (bygge)sagsbehandlere, og hvor virksomhederne får en mere direkte adgang til kommunen via en ny erhvervskonsulent.

Det hører vel også med til den samlede erhvervsindsats, at kommunens erhvervspolitik samlede støv fra 2010 til her i 2019/2020, hvor vi har skabt en hel ny politik, der er tidssvarende og lægger op til tættere dialog mellem politikere og virksomheder. Hvor den tidligere erhvervspolitik i høj grad var præget af målsætninger og drømmerier, er den nye erhvervspolitik et meget konkret bud på, hvordan vi løser aktuelle problemer med manglende arbejdskraft, højner den kommunale service, bygger det grønne element ind i erhvervsudviklingen og sikrer jord til erhvervsudvikling.