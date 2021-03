Send til din ven. X Artiklen: Debat: Holbæk Fælleds natur bliver rigere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Holbæk Fælleds natur bliver rigere

Debat Holbæk - 22. marts 2021 kl. 12:16 Af Carsten Lambrecht, Formand DN Holbæk Kontakt redaktionen

Hvis man lader naturen helt i fred, vil langt de fleste områder ende med at springe i skov. Først gror græsset højt, senere kommer buske som slåen, og til sidst træer. Landet var tilbage i tiden ret skovdækket, der hvor der ikke var for vådt eller for tørt. Med flere mennesker og mere landbrug blev der ryddet skov (fx Hillerød - hillerydningen) og tørlagt vådområder. Holbæk Fælled har givetvis været igennem samme udvikling, fra skov til ryddet landbrugsjord, og specielt for Fælleden, udlagt til militært øvelsesområde, men delvist dyrket frem til fredningen i 2014.

Siden da er der ikke sket så meget, andet end at de store flader er blevet slået med maskiner, og træer og buske, især rundt om vandhullerne, er vokset sig store og tætte. Ved fredningen, som ved de fleste andre fredninger, blev der bestemt, at en plejeplan skulle aftales.

Det tog en del år, men det er en del af plejen, der her i det tidlige forår er kommet igang med rydning og fældning. Det skal skaffe mere sol og dermed liv til vandhullerne, og samle landskabet ved at sløjfe en stor del af det gamle nåletræsbælte.

Det ser voldsomt ud lige nu, og forandring er der ikke mange, der bryder sig om. Men erfaringen tilsiger, at det naturmæssigt bliver meget bedre ret hurtigt.

Et andet tiltag, der vil skabe mere natur, er græsning med køer, der forventes startet i maj måned. Holbæk Kommune har planlagt og hørt naboer om græsningsfolde på den nordlige del af Fælleden. Foldene bliver hegnet med el-hegn, som rådyr nemt hopper over. Køer skaber meget mere variation med deres joggen rundt og klatten her og der, end slåmaskiner kan. Især efter et par år vil foldene være præget af tuer, små vandpytter, større insektliv, flere blomster og forhåbentligt flere fugle med reder på jorden, som fx lærker, viber og agerhøns.

Som i alle andre naturområder og skove skal hunde holdes i snor. På Fælleden er der dog tilladt løse hunde på det store trekantede areal, der ligger langs Gl. Oldvej og syd for Skagerakvej. Normalt er sådanne »hundeskove« indhegnet, og kommunen ønsker en indhegnet hundeskov op mod Munkholmvej. Det skyldes henvendelser fra hundeejere, som der efter sigende er mere end 10 procent af i byen. Mit skøn er, at der nok også er 10 procent, der er utrygge eller ligefrem bange for løse hunde. Så hold hunden i snor på Fælleden nord for Skagerakvej, og i kort snor, hvis den skal med på besøg i en græsningsfold.

Med rydning, græsning og fred for strejfende hunde, kan vi se frem mod en meget rigere natur og flere gode oplevelser på Holbæk Fælled. Kom med ud at fejre det, når de første køer kommer på græs.