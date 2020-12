Send til din ven. X Artiklen: Debat: Halv sejr for borgerinddragelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Halv sejr for borgerinddragelse

Debat Holbæk - 05. december 2020 kl. 09:06 Af Karen Thestrup Clausen, KB-medlem (EL), Holbæk Kommune Kontakt redaktionen

Meget tyder på, at Holbæks tradition for borgerinddragelse gennem borgermøder bliver opretholdt. Det står klart efter, at kommunens Klima- og miljøudvalg nu har vedtaget, at kommunen fortsat skal finde pengene til at afvikle borgermøder. Det var det samlede udvalg, der stemte for at bevare den nuværende tradition med borgermøder - det skal dog også gennem Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det retter halvt op på, hvordan et flertal i kommunalbestyrelsen den 18. november besluttede at afkorte høringsfrister ved eksempelvis byggeprojekter. Enhedslisten mente - og mener stadig - at den nuværende høringsfrist på otte uger er essentiel for at få borgerne inddraget i de projekter, der vedrører deres hverdag i kommunen. Måden, borgerne bliver inddraget, er gennem borgermøder, og derfor er de nødvendige.

Baggrunden for at ændre borgermøder og høringsfrister er en jagt på effektiviseringer. Afskaffelse af de nuværende borgermøder vil betyde en besparelse på 200.000 kr. Men hvorfor er det ikke fint at spare 200.000 kr. på møder, som i forvejen er besværlige og tager tid?

Vores svar er, at demokrati koster både tid og penge. Vi har oplevet, at projekter, som eksempelvis byggeriet i Ahlgade, gennem vores proces med borgermøder ender med at falde. Vi frygter, at hvis vi sparer essentielle demokratiske værktøjer væk - i jagten på at spare 200.000 kroner - ender med at haste sager gennem, som kommunens beboere senere vil fortryde. Det handler om at bevare de ting, som vi holder af ved at bo i Holbæk Kommune.

Derfor er det glædeligt, at kommunen nu bevarer sin tradition for borgermøder. Ærgeligt at det, at man stadig insisterer på, at høringsfristerne skal skæres ned.