Debat: Gylleramte borgere forenes?

Lejlighedsvis skrives der om Tingerups ulykkelige rolle som prügelknabe for svinelandbruget. Ja, det er tingerupperne, der får de tæsk, som svinebaronerne burde tage. Som beboer i Tingerup siden 1982, har jeg lagt krop og sjæl til svinebøndernes succesrige erhverv.

Krop, ja her er masser af regler, der skal forklare mig, hvordan min krop har det. Om jeg kan lugte gyllen, om jeg kan høre transporten fra og til gårdene, om jeg kan høre alarmer, der hyler i timevis. Det nytter ikke noget, at vi har reglerne; de afhjælper ikke generne for min krop.