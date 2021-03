Send til din ven. X Artiklen: Debat: Gør Holbæk tryg igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Gør Holbæk tryg igen

Debat Holbæk - 08. marts 2021 kl. 13:50 Af Anders Thiesen (K), kandidat KV21, Chr.Hansensvej 21, Holbæk Kontakt redaktionen

I tirsdags d. 2. marts kunne man i Nordvestnyt endnu en gang læse om et røveri i Holbæk by. Denne gang gik det ud over en kun 12-årig dreng.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal gå rundt og kigge os over skulderen i vores egen by. Det kan ikke passe, at vi skal holde os inden døre efter solnedgang, fordi der render nogen rundt og gør vores by utryg.

Vi bliver nødt til at gentænke både stationsområdet, hvor dette overfald skete og Markedspladsen, som også flere gange har været genstand for uro og overfald. Derudover bliver kommunen nødt til at skrue gevaldigt op for SSP-indsatsen, så de utilpassede unge kan blive hjulpet på rette vej, inden de begynder at overfalde tilfældige sagesløse borgere.

Jeg bliver grundlæggende hidsig over, at vi ser de her overfald igen og igen uden, at det giver anledning til at tænke nyt i vores tryghedsindsats. Hvornår er nok nok?