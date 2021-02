Send til din ven. X Artiklen: Debat: Giv børnene en chance - aflys test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Giv børnene en chance - aflys test

Debat Holbæk - 12. februar 2021 kl. 18:23 Kontakt redaktionen

Af Karen Testrup Clausen (EL), KB-medlem, Holbæk Kommune

Holbæk er på nippet til at overtage administrationen af kommunens skoler, når skolerne begynder efter sommeren. Det sker i de såkaldte frihedsforsøg. Men inden da får samtlige elever, fra 2. klasse og op til 8. klasse, et gok i hovedet som afskedshilsen: De skal gennemføre de nationale test.

De nationale test vil i den nuværende situation mere være en stresstest for børnene. Skoleåret har nemlig været alt andet end optimalt. Eleverne har været hjemsendt og brugt utallige timer foran computerskærme. Alle, elever og lærere, har taget det med oprejst pande. Men spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at presse børnene gennem de nationale test efter sådan et år.

Nationalt har man allerede taget konsekvensen, og aflyst de fleste afgangseksamener på skoler, gymnasier og erhvervsskoler.

Jeg er af den mening, at et forceret forløb op til de nationale test simpelthen er synd for børnene i folkeskolen. De har haft et svært nok år. Vi risikerer, at de børn, der har det sværest vil få endnu et gok i hovedet.

Og så mener jeg, at det er meget tvivlsomt, om den nationale test overhovedet kan bruges til at vurdere faglighed, altså børnenes kunnen og lærernes kvalitet, når undervisningen har været så præget af corona-pandemien. Kort sagt, så vil resultaterne fra dette forårs test ikke kunne bruges til noget som helst.

Jeg har derfor opfordret vores borgmester til på vegne af kommunalbestyrelsen at rette henvendelse til undervisningsministeriet for at få fritaget skolerne i Holbæk Kommune fra nationale test. Hun må bruge sin indflydelse - borgmesterens parti er trods alt regeringspartiet, Socialdemokratiet.

Jeg vil gå så langt som til at sige, at i den nuværende situation er det faktisk Holbæk Kommune selv, der bliver testet på, om vi er os ansvaret voksent til fortjene at få hjemtaget administrationen af vores skoler til efteråret.