Debat: Frivillig i Holbæk Kommune: Drop det

Debat Holbæk - 28. september 2021 kl. 16:44 Kontakt redaktionen

Efter 16 år som formand i Pétanque Holbæk, stopper jeg som formand. Der er for mange svigt i Holbæk Kommune.

At være en idrætsklub i Holbæk Sportsby kræver, at man bruger ufattelig meget tid på politik og diskussioner med kæmpe overmagter. Som idrætsklub er man alene, men forventes at stille op til et utal af møder med ansatte i Holbæk Kommune, som har det som deres arbejde. Vi sidder altså overfor folk, som vi selv lønner, og som ikke altid vil idrætsklubber det bedste, og som ikke siger, hvad de vil.

Så er der politikerne, hvor det virker som det gamle ordsprog "den første, der siger noget, har tabt".

Kultur og Fritid i Holbæk Kommune og ikke mindst borgmesteren, burde være yderst tilfredse med, at der er - eller måske kun var - en meget velfungerende Pétanque Holbæk, som sørger for et utal af aktiviteter og skaber et rum for en masse forskellige borgere, hvor der er konkurrencer, socialt liv, sund livsstil og motion.

Nu anlægger man padelbaner lige ved siden af petanque banerne i Holbæk Sportsby. Det er sagt gang på gang, at padel og petanque hører lige så dårligt sammen som skak og et hornorkester. Hver for sig fantastisk - men sammen - det duer ikke. Men borgmesterkontoret og Kultur- og Fritidsudvalget vil altså ikke høre, men vil hellere presse Pétanque Holbæk ud. Anlæg padel banerne op ad stadion eller atletik i stedet for. Om ganske få år gider man ikke længere spille padel - og så er hele byen overplastret med padelbaner.

Pétanque Holbæk i sin tid blev tvunget til at flytte fra stadion til Holbæk Sportsby. I starten syntes vi, det var en god idé, indtil vi kunne læse i avisen for år tilbage, at i stedet for de 10 baner, vi havde på Højen ved stadion, så ville man anlægge to baner i "sansehaven" - det tog os flere år at fortælle de daværende politikere, at petanque er en seriøs sport i Holbæk Kommune, så der blev bygget et primitivt anlæg med 10 baner, det antal baner som spillet kræver. Efterfølgende har klubbens medlemmer selv brugt masser af penge og 200-300 timers ulønnet arbejde, på at gøre arbejdet omkring vore baner i Holbæk Sportsby færdige. Det havde kommunen ikke penge til - men nu bruger man millioner på at anlægge padelbaner og smide os ud.

I DIF-regi sender petanque klubben to juniorer til VM i petanque (i alt fire udtagne i Danmark). Vi har lige afholdt DM i petanque, hvor Holbæk tog mange guld, sølv og bronze. Vi har lige vundet bronze i danmarksmesterskabet for klubhold. I weekenden vandt vi guld i DGI for 6-mandshold.

Vi gør alt det en kommune gerne ser en idrætsklub udføre - og så er takken at desavouere og svigte Pétanque Holbæk. Vi vil gerne være større, men det modarbejder Holbæk Kommune.

Jeg har fået nok af at kæmpe mod kommunens administration og politikerne, og jeg håber, der skiftes grundigt ud ved kommunalvalget.

Lars Lloyd

Formand for Pétanque Holbæk

Brostræde 13, 2.tv.

Holbæk