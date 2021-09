Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forberedt på flere uddannelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forberedt på flere uddannelser

Debat Holbæk - 20. september 2021 kl. 15:36 Kontakt redaktionen

Det kommunalpolitiske arbejde er i fuld gang. Det er den tid på året, hvor vi som kommunalbestyrelse og repræsentanter fra forskellige partier er i gang med at forhandle kommunens budget for de kommende år.

Før sommerferien indgik regeringen en bred politisk aftale om bedre muligheder for uddannelse i hele landet - en aftale som også kommer Holbæk Kommune til gode. Det er ikke længere »breaking news«, men stadig en politisk aftale og/eller sag, som vi i kommunalt regi har fokus på. Vi har i Holbæk Kommune fået lov til at genetablere pædagoguddannelsen, efter nedlukningen tilbage i 2009.

Det er en nyhed, som har vakt meget stor glæde blandt kommunalbestyrelsen og Holbæk-borgerne. Unge som voksne, der vil uddanne sig lokalt - enten på grund af kortere afstand eller familieliv.

Gode og lokale uddannelsesmuligheder gavner ikke kun det enkelte individ. Det gavner samfundet generelt og lokalsamfundene, der har brug for liv, udvikling og stærke fællesskaber.

Succesen med at tiltrække flere lokale videregående uddannelser fortsætter og bidrager til en god og sund udvikling i vores kommune. For mig og mit parti er det vigtigt, at vi kan huse pædagoguddannelsen i gode fysiske rammer. Vi er allerede lykkes med at etablere et unikt studie- og uddannelsescenter (HUSC), men eftersom en ny uddannelse er på vej, skal der følge penge med. Derfor er vi og de øvrige partier i kommunalbestyrelsen enige om at give HUSC tre mio. kr. i 2022. Pengene er afsat i anlægsbudgettet og er mærket til ombygning samt udvidelse til flere studiepladser.

Jeg er stolt over, at Holbæk er iblandt én af de kommuner, der får lov til at etablere nye uddannelser. Som folkevalgt og socialdemokrat er det vigtigt for mig at sikre og arbejde for et samfund, hvor unge menneskers muligheder i livet ikke bliver afgjort af, om man bor i en af de største byer i landet. Der skal være gode muligheder for uddannelse i hele landet.

Og når nye uddannelser kommer til Holbæk, skal vi både politisk og økonomisk være indstillet på at prioritere uddannelsesområdet i anlægsbudgettet. Med budgettet for 2022 som vi skal godkende i efteråret, vil vi sikre at kunne huse pædagoguddannelsen i flotte faciliteter.

Arbejdet for at tiltrække lokale uddannelser stopper ikke her. Vi skal fortsat kæmpe benhårdt for at få flere uddannelser til vores fælles kommune. Lokale uddannelser, praktik- og arbejdspladser er grobund for vækst, velfærd og udvikling. Det er den vej, jeg ønsker, vi fortsat skal gå.

Derya Tamer (S)

Medlem af kommunal­bestyrelsen i Holbæk Kommune