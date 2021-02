Debat: Flyt handicapområdet til regionerne

Handicapområdet skal flyttes, så det ikke længere er kommunerne, der har ansvaret for at træffe afgørelser om hjælp og støtte til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed.

En opgørelse viser, at der var fejl i halvdelen af afgørelserne i 2019. Det kalder på handling. Handicapområdet kan enten flyttes til regionerne eller staten.

Efter min egen mening, skal det flyttes over til regionerne. Det vil betyde en tæt tilknytning til sygehusene og psykiatrien, hvor borgerne grundet deres diagnose ofte allerede er tilknyttet. Der er den nødvendige specialiserede viden, og borgerne vil ikke længere være kastebold mellem to myndigheder.

Som medlem af Dansk Folkeparti er jeg glad for, at der nu er oprettet et beslutningsforslag B139 om emnet.