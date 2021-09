Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flov over at bo i Holbæk Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flov over at bo i Holbæk Kommune

Debat Holbæk - 17. september 2021 kl. 13:51 Kontakt redaktionen

I dag er det min fødselsdag.

Derfor har jeg tænkt mig at reflektere over og dele min aktuelle situation og derigennem givet et indblik i, hvad man står med som forældre til handicappede børn.

Jeg har to drenge med muskelsvind. Så simpelt kan det siges og derfor burde alt være lige til, men som de fleste ved, er der aldrig noget, der er ligetil i det kommunale system:

På grund af Corona og andre faktorer, har vi ikke faste hjælpere til vores drenge. Jeg har fået en diskusprolaps og er derfor ret ukampdygtig i forhold til at være sammen med mine børn. Men da jeg ikke ønsker at blive isoleret fra min børn, gør jeg stadig ting, jeg absolut ikke burde gøre.

Men der er ingen ansøgere til stillingerne. Om det er poder-effekten eller andet, ved jeg ikke.

Vi kan ikke få et bureau til at overtage opgaven, da kommunens timetakst aldrig kommer i nærheden af det et bureau tager for opgaven.

Jeg er i gang med ombygningsplanlægning med kommunen.

De vil gerne lave badeværelset om til drengene, men de må ikke få adgang til køkkenet, da det ikke har noget med det almene familieliv at gøre. På trods af at vores hjælper-bevilling bl.a. er givet med det formål at min børn kan have pligter som f.eks. at rydde af efter aftensmaden eller have maddage.

Herudover passer jeg selvfølgelig mit arbejde, mit hus, min bil etc.

Jeg er ved at være slidt og træt. Jeg bliver 38 år i dag, men føler mig pensionsklar. Jeg er træt.

Træt af at skulle være arbejdsleder for kommunens ansatte.

Træt af at være kommunikationsled mellem de forskellige kommunale afdelinger.

Træt af at skulle være min egen socialrådgiver og advokat.

Træt af at skulle bruge dage, uger og måneder på at presse kommunen til at udføre dit arbejde.

Træt af at have arbejdsgiveransvar og være APV og HR ansvarlig.

Træt af at bruge mere tid på at være forældre til to handicappede børn i stedet for at være far til mine to sønner.

Træt af at være flov over at bo i Holbæk Kommune.

Jeg ved at mange af jeg kender følelsen, og jeg håber at vi kan lave masser af larm op til kommunalvalget.

Jonas Mejlvang Kofoed

Nykøbingvej 52

Stigs Bjergby