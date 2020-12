Debat: Flere penge til lærere i Holbæk

Pengene til flere lærere er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning. Så vi kan styrke folkeskolen. Med flere lærere vil der være bedre muligheder for forberedelse af undervisningen, mulighed for flere timer med to voksne, og mere luft til at hjælpe de mest udsatte børn. Og det er rigtig godt for børnene. Lige så vigtigt er det, at vi med aftalen har sikret, at hver en krone skal bruges på flere lærere, så pengene ikke bliver brugt på alt muligt andet i kommunerne. Det har været helt afgørende, så vi kommer væk fra, at der bare bliver sparet og brugt færre penge på folkeskolen.