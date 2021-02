Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flere angreb på offentligt ansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flere angreb på offentligt ansatte

Debat Holbæk - 10. februar 2021 kl. 10:24 Af Mogens Justesen, KB-medlem (S), Holbæk Kommune Kontakt redaktionen

Så fik vi igen angreb på de offentlige ansatte. Det første angreb var fra Ole Birk Olesen, som mente, at offentlig ansatte skulle have løn efter hvor godt, f.eks. borgerne som får hjemmehjælp, synes om hjælpen, eller at patienter på sygehuset skulle rate de ansatte og de med den højeste rating, de fik selvfølgelig fik mest i løn. Det er nærmest til at grine over, hvis ikke det var, fordi han mente det alvorlig.

Det næste angreb kom fra et par af mine kollegaer i Udvalget for Ældre og Sundhed. Der var kommet et punkt på dagsordenen omkring Stenhusbakken, hvor vi skulle drøfte forholdende derude for at imødegå utryghed og utilfredshed med behandlingen på stedet.

Det var jo et meget tilforladeligt punkt, som hele udvalget stod bag. Mine kollegaer syntes sig derfor kaldet til i Nordvestnyt at udbrede sig om, at der var så mange, der var utilfredse med ophold på Stenhusbakken. Disse klager var jo så meget belejligt anonyme. Derfor er det jo ret interessant at læse i vores referat fra mødet, at der fra 2017 til første halvår af 2020 er registret tre klager over Stenhusbakken.

Socialdemokratiet er af den opfattelse, at hvor det er mennesker, der arbejder med mennesker, kan der ske fejl. Men vi har tillid til, at hvis der sker ting, som ikke er i orden, bliver der taget hånd om det ledelsesmæssigt og taget såvel læring og handling.

Vi synes ikke, at det er anonyme henvendelser til politikere, som så i avisen bringer påstande til torvs. Hvis jeg var ansat på Stenhusbakken, ville jeg jo ikke ud fra artiklen i avisen kunne vide, om det var mig, der er klaget over. Der bliver skudt med spredehagl og det endda med et oversavet jagtgevær. Det er ikke rimeligt og fair overfor de ansatte. Man må som minimum forlange en klage, der i udgangspunktet kan relateres til en medarbejder, derved kan tingene rettes op.

Har vi brodne kar i vores organisation, skal hånden ikke holdes over dem. Skal de ikke være ansat mere, skal det dog ske på et oplyst grundlag. Det er ikke gennem anonyme henvendelser til politikere i de forskellige udvalg, men gennem konkrete klager. Medarbejdernes retssikkerhed går vi i Socialdemokratiet ikke på kompromis med.