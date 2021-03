Debat: Fælleden gøres menneskevenlig

Foranlediget af Poul Møllers skrivelse i lørdagsavisen, hvor han brokker sig over Holbæk Kommunes og Dansk Naturfredningsforenings bestræbelser på at gøre den gamle fælled til et menneskevenligt sted, skal jeg tillade mig at lufte den tanke, at folk med hunde skal lufte dem på deres eget område, og ikke på områder, hvor vi andre skal træde i deres efterladenskaber.