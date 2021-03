Debat: En mere ren og grøn kommune

Efter at Venstre fik et tip fra en borger om denne mulighed, har vi undersøgt det og bragt forslaget videre.

Vi er glade for, at partierne har valgt at bakke op om vores forslag, så vi endnu en gang kan samarbejde om gode og grønne initiativer. Vi ser frem til et samarbejde med sponsorer, foreningslivet og kommunen om at samle affald på de ruter, der findes til formålet.