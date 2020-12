Debat: Det halter med trafikken i Østbyen

Skal vi starte med morgenen, hvor kæmpe super tunge lastbiler til Wegnersmindes luksusbyggeri kommer buldrende igennem Tjebberupvej - en omvej på ca. 5 km - i stedet for at køre direkte den korteste vej ved Joachimshvilevej, hvor der står et skilt, at lastbilerne skal køre en omvej. Hvad er problemet? Er kommunen klar over, hvor mange små cyklister, der er på Tjebberupvej?