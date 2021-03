For Leif Bonderup er det vigtigt at fortælle, at der også er venner af Holbæk Fælled, som synes, at helhedsplanen og den rydning, der finder sted nu, er meget værdifuld. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Debat: Der bliver dejligt på Fælleden

Debat Holbæk - 15. marts 2021 kl. 11:28 Af AF Leif Bonderup, Ranunkelvej 24, Holbæk Kontakt redaktionen

Jeg er ven af Holbæk Fælleden. Det er jeg, fordi den bynære natur er helt fantastisk. Det, der kendetegner Fælledens natur, er naturens overdrevsmæssige karakter. Åbent landskab med vandhuller, lidt krat og enkeltstående træer. Det er også det overdrevsmæssige, der gjorde, at Fælleden blev fredet i 2014. Med i fredningskendelsen var også, at Holbæk Kommune blev forpligtet til at pleje naturen - dvs. at holde Fælledens karakter af at være overdrev.

Jeg har i mange år været ked af, at Fælleden groede mere og mere til. Jeg tror, at det skyldes, at Holbæk Kommune på det tidspunkt havde en elendig økonomi eller i hvert fald, at kommunen ikke prioriterede naturen særligt højt. Resultatet ser man i dag på den liste over hvilke kommuner, der har natur af høj værdi, hvor høj værdi betyder en stor variation af dyr og planter - altså høj biodiversitet. Holbæk Kommune ligger i dag på 74. pladsen ud af 98 kommuner på det såkaldte naturkapitalindeks. Vi har som kommune plads til forbedring.

Derfor blev jeg også virkelig glad, da jeg læste om kommunens helhedsplan for Fælleden. Her træder kommunen endelig i karakter. Det er faktisk en rigtig god plan, som jeg vil anbefale, at man som borger læser.

Det har været fremme i Nordvestnyt, at en gruppe borgere er imod den rydning, som i øjeblikket finder sted på Fælleden. Man kan også læse nogle af disse synspunkter på Facebook i grupperne Fælledens Venner Holbæk og Fælledens Hunde.

For mig er det vigtigt at fortælle, at der også er venner af Holbæk Fælleden, som synes, at helhedsplanen og den rydning, der finder sted nu, er meget værdifuld. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ikke får kommunikeret i hver vores boble på internettet, men at vi får argumenter og dokumentation frem, så vi kan have en åben og konstruktiv dialog om emnet.

Vi har virkelig brug for at tale sammen, i stedet for at synspunkter om at redde fugle, harer og rådyr kommer til at handle om, at disse dyr lige nu løber forvildet rundt pga. kommunens rydning. Holbæk Kommune har netop valgt dette tidspunkt på året for rydningen, fordi det ud fra en biologisk faglig vurdering er det mest hensigtsmæssige tidspunkt at rydde på i forhold til dyrelivet. Det er en midlertidig situation med de store maskiner - og det bliver gjort i en større sags tjeneste, nemlig at højne biodiversiteten på Fælleden. Det bliver dejligt, at Fælleden kan få lov til at udfolde sig som overdrev - med stor variation af dyr, fugle, insekter og planter. Lad os være lidt tålmodige og ikke bare dømme ud fra de store hjulspor, som lige nu er synlige i terrænet pga. rydningen.

Jeg har lagt mærke til, at der er virkelig mange mennesker ude at gå tur på Fælleden. Det har der været i hele corona-tiden, men særligt i den her tid, hvor der sker så meget nyt ude på Fælleden. Jeg tror, vi er rigtigt mange borgere, der er venner af Fælleden. Lad os tale sammen og droppe ekkokamrene.

