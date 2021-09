Debat: Decentralisering hvor det giver mening

Debat Der skal ikke herske tvivl om, at de Konservative i Holbæk har tillid til Holbæk Erhvervsforum, men vi kan vel også blive enige om, at Holbæk er en geografisk stor kommune. Vi ser derfor en decentralisering af erhvervsudviklingen som et aktiv. Det skal dog ikke være på bekostning af støtten til Holbæk Erhvervsforum. Derfor foreslår vi, at Tølløse, Svinninge & Jyderup Erhvervsforeninger skal have et årligt tilskud til at løfte de lokale initiativer, som presser sig på i lige netop i det område. De har fingeren på pulsen og kan derfor disponere maksimalt, til glæde for erhvervslivet, borgerne og Holbæk kommune.

De Konservative i Holbæk Kommune mener, at disse initiativer skal løses så tæt på den enkelte borger som muligt og det uden at der nødvendigvis skal søges midler fra kommunen. Der skal tildeles det enkelte lokalforum et beløb i forhold til byens/områdets størrelse. Det vil skærpe interessen for at deltage i arbejdet og sikre at man ikke går død i de processer der kan være, for at skaffe midler til de projekter der ønskes. Nogen vil sige: Hvor skal de penge så komme fra, eller hvordan vil I finansiere det? Der sidder et Projektudvalg i dag, som har de midler, som politikerne drysser ud over det, de mener er godt for området - og det de ikke mener er godt nok, vil de ikke bevilge penge til. Den proces kan være opslidende og hos de Konservative i Holbæk er vi overbevist om, at vi får et større lokalt incitament for pengene ved at lægge penge ud i lokalområdet. Det medvirker til en fortsat interesse for de ildsjæle, der arbejder for at løfte det enkelte lokalområde.